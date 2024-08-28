Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность грибника, найденного мертвым в лесу

Полицейские Нижнего Тагила обращаются за помощью в установлении личности неизвестного мужчины, которого нашли мертвым в лесу.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, тело было обнаружено 23 августа в лесополосе в районе озера вблизи поселка Евстюниха. На вид мужчине 60-65 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы короткие седые.

Был одет: ветровка синего цвета, лесной костюм коричневого цвета, сапоги резиновые зеленого цвета. При себе имел металлическую корзину для грибов, компас, наручные часы и связку ключей от дома. При этом никаких сообщений об исчезновении грибника силовикам не поступало.

Всех, кто может помочь установить личность мужчины, просят связаться с дежурной частью отдела полиции №16 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону 8 (3435) 97-64-02. Также можно позвонить по номеру 02.