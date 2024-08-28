Суд приговорил к принудительным работам прикамца, стрелявшего по детям

Чайковский городской суд Пермского края признал виновным мужчину, который по пьяни устроил стрельбу из страйкбольной винтовки по детям на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд признал его виновным в хулиганстве и в насильственных действиях, причинивших физическую боль.

Инцидент произошел 27 апреля. Мужчина разозлился на шум со стороны двора и выстрелил пластиковыми шарами по детям на детской площадке. Травмы получили две девочки.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 7 месяцев с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд удовлетворил иск законного представителя одной из потерпевших на сумму 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.