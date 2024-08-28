Книга, посвященная выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого» признана "Альбомом года"

Книга, посвященная выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого», была признана лучшей по мнению жюри издательской премии «Книга года».

Красочный каталог с фотографиями и описаниями экспонатов одержал победу в номинации «Альбом года». Памятный диплом из рук организаторов получил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Сама выставка о жизни императрицы Екатерины I была открыта в конце прошлого года: специально для этого в столицу Урала привезли картины и предметы из фонда Государственного Эрмитажа. Экспозиция была собрана с одной целью — в год 300-летия Екатеринбурга раскрыть вклад Екатерины I в зарождение и жизнь нашего города.

На страницах каталога можно увидеть живопись, графику, скульптуры, ювелирные украшения, предметы мебели и даже коляску, которой Петр I и Екатерина I пользовались во время прогулок по Петергофу. Особое внимание авторы уделили подносу, изготовленному из первой уральской меди. Именно этот поднос отправили императору в Санкт-Петербург с просьбой назвать наш город Екатеринбургом.

Масштабный проект был задуман Екатеринбургским музеем изобразительных искусств и реализован при поддержке Фонда святой Екатерины.

Экспозиция была временной — в марте этого года предметы императорской семьи были возвращены в Санкт-Петербург. Однако каталог о выставке помог сохранить этот момент в истории нашей страны.

Отметим, что издательскую премию «Книга года» вручают уже в течение 24 лет. Ее присуждает Библиотечный центр «Екатеринбург». В этом году на победу в 11 номинациях претендовали 58 книжных изданий от 14 издательств.