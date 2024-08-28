Красноармейску - приготовиться? Из города сбежали украинская администрация и полиция

Украинская оккупационная администрация Красноармейска (который киевский режим называет Покровском) и полиция уже сбежали из города на фоне наступления российских освободительных войск. Об этом написал журнал The Economist еще на прошлой неделе. Это подтверждают другие источники.

Местные власти призвали уезжать из города и объявили эвакуацию, но, не дожидаясь ее окончания, сбежали в числе первых. И похоже, что освобождение Красноармейска, как ранее Мариуполя, Артемовска и Авдеевки, - это лишь вопрос времени, признает издание со ссылкой на украинских боевиков.

Перед этим советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Красноармейске идет эвакуация архивов и оккупационных органов власти. Это говорит о том, что Киев опасается освобождения города уже в обозримой перспективе.

За последние дни российские войска существенно продвинулись в направлении этого крупнейшего города западного Донбасса, в котором проживало около 60 тыс. человек. На пути к нему расположены несколько городов поменьше - Курахово, Селидово, Димитров. Однако оккупационные уже ввели почти круглосуточный комендантский час - с 15.00 до 11.00. Причем и в других населенных пунктах района. Об этом заявил начальник "Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин.

Как призналась начальник отдела информационной политики "Покровской военной администрации" Екатерина Янжула, большая часть населения города не хочет никуда уезжать. По ее данным, из 86 тыс. человек, которые были в города до начала СВО, решили остаться и ждать освобождения 53 тыс. А в украинских пабликах пишут, что никакой нормальной эвакуации режим не предлагает, фактически бросая людей на произвол.

Донецкий ополченец первой волны и бывший штабист с позывным "Оцелот" считает, что фронт украинских войск трещит по всем швам. И приводит такой пример. Соледар, город, в котором проживало 13 тыс. человек (правда, больший по площади), освобождали почти полгода - бои за него велись с августа 2022 года по январь 2023 года. А Новогродовка с населением 17 тыс. человек была освобождена за три дня. На этом направлении российские военные освобождают уже десятки квадратных километров в день.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил накануне, что положение украинских войск под Красноармейском катастрофическое. А Зеленский впервые сообщил об "обороне Покровска". Ранее он говорил лишь о "Покровском направлении".

Дает о себе знать направление резервов боевиков в Курскую область, уверены все эксперты. Военкор Марат Хайруллин пишет, что из-за этого российские войска за двадцать дней взломали два самых укрепленных района обороны ВСУ, которые украинские власти многократно объявляли неприступными. Это рубежи Красноармейск - Селидово и Дзержинск (Торецк) - Новгородское (Нью-Йорк), а это минные поля, многослойные кусты колючей проволоки, бетонные бункеры, превращенные в крепости многочисленные шахты, водные преграды и многоэтажные кварталы десятков населенных пунктов.

Украинские телеграм-каналы пишут со ссылкой на источники в генштабе ВСУ, что резервов для обороны Красноармейска нет, так как всю технику продолжают перебрасывать в Курскую область. А Зеленский уже не боится потерять Красноармейск и другие города Донбасса, так как его цель более масштабная - втянуть НАТО в прямое военное столкновение с Россией.