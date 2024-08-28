В Якутии ищут троих детей

В селе Эйик (Оленекский район Якутии) пропали трое детей. Им 6, 11 и 14 лет. Все трое воспитываются у приемных родителей.

Пропажу детей заметил сегодня в 5.00 отец семейства. По его словам, в 3.00 пропавшие еще были дома. Сообщается также, что дети этим летом тоже уходили из дома, но вернулись самостоятельно. Из дома они взяли с собой рюкзак.

В поисках детей участвуют местные жители, задействовано все население села, 8 квадроциклов и 2 БПЛА. Готовится вылет спасателей, сообщает Служба спасения Якутии.