"Вкусвилл" тестирует формат круглосуточного магазина без продавцов

Сеть продуктовых магазинов "Вкусвилл" запустил в Москве и Подмосковье пилотный проект круглосуточных магазинов без продавцов. Пока открыто 30 экспериментальных точек. Попасть в такой магазин посетители могут, отсканировав QR-код на его двери, пишут "Ведомости".

Сообщается, что пойти на такой эксперимент ритейлера заставила в том числе ситуация с кадрами в отрасли – дефицит (в прочем, как и в других секторах экономики).

Во "Вкусвилле" приводят в пример магазины без продавцов в Южной Корее, где такой формат успешно прижился. Отмечается, что днем в таких магазинах продавцы и другие сотрудники есть: они обслуживают покупателей, принимают товар, выкладывают его, но ночью магазин остается без их присмотра.