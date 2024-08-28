Тюменский моряк вернулся домой из иранского плена. Вместо него в плен согласился сдаться другой россиянин

Российского моряка Тимофея Колчанова, который почти пять месяцев пробыл в иранском плену на израильском контейнеровозе, отпустили домой. Вместо него в плен отправился другой россиянин, сообщает Mash.

Контейнеровоз MSC ARIES захватили в территориальных водах Ирана 14 апреля. Также в плену находятся граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Колчанов является старшим механиком и у него контракт в Тель-Авиве. Без него судно не может, потому единственным вариантом стало заменить Колчанова другим пленным.

Желающий нашелся. Стороны это устроило и обмен состоялся в порту Бендер-Аббас.

"Дела у новичка в порядке: весь экипаж сидит в комфортных условиях, не работает, деньги по контракту продолжают капать", - говорится в сообщении.

Сам моряк вернулся в Тюмень и поблагодарил всех, кто принял участие в его освобождении.