СМИ: Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру компании в Париж, сообщило издание Wall Street Journal.

По информации источников газеты, предложение прозвучало на обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось. Бизнесмен ответил отказом.

Также сообщается, что Макрон тогда же обсуждал с Дуровым возможность предоставления ему французского гражданства.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в Париже. По неподтвержденным данным, он имеет гражданство этой страны. Программиста обвиняют в игнорировании требований властей по деанонимизации Telegram.

По данным СМИ, дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.