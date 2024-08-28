Россияне все чаще хотят поехать в Европу

С начала 2024 года спрос на деловые и туристические шенгенские визы со стороны россиян вырос, по разным данным, на 20-50%. Некоторые компании, помогающие оформлять документы, фиксируют двукратный рост, пишет "Коммерсант". Участники рынка связывают это с ростом числа поездок в Европу.

При этом в консульских службах европейских государств в России сейчас работает сокращенное число сотрудников, что при растущем спросы на визы приводит к увеличению сроков рассмотрения документов.

Так, визовые центры Италии увеличили срок рассмотрения документов до 60 дней. Кроме того, консульства ужесточают требования к соискателям виз, список необходимых документов увеличивается, оплату билетов и проживания теперь требуется подтверждать.