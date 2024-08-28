28 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге стало солнце

Автоинспекторы установили причину ДТП с участием пассажирского автобуса в Екатеринбурге. Оказалось, что всему виной яркое солнце.

Напомним, инцидент произошел накануне на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. Автобус ехал по маршруту №89 "УрФУ – Окраинная". Предварительно было установлено, что водитель отвлекся от управления, потерял контроль и влетел в дерево. В результате пострадали пять пассажиров.

ДТП на перекрестке ул. 8 Марта - Фурманова в Екатеринбурге(2024)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга, установлено, что за рулем автобуса находился 38-летний мужчина с общим стажем вождения 14 лет, из них 6 лет – категории D. За это время к административной ответственности он привлекался всего один раз.

Сам водитель пояснил инспекторам, что, подъезжая к перекрестку 8 Марта – Фурманова, его сильно ослепило солнце, в результате он отвлекся от дороги. В этот момент почувствовал удар, остановился и увидел, что врезался в дерево.

ДТП на перекрестке ул. 8 Марта - Фурманова в Екатеринбурге(2024)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

Шофера проверили на состояние опьянения, он оказался трезв. По факту ДТП полиция проводит проверку. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в 36 ГКБ для оказания медпомощи.

Напомним, после этого случая депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил сделать проезд в общественном транспорте только по безналичному расчету.

Теги: автобус, причина, солнце, ДТП, Екатеринбург


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