Два населенных пунктах Воронежской области эвакуировали после падения БПЛА

В Россошанском районе Воронежской области средства ПВО и РЭБ сбили дрон самолетного типа, из-за падения обломков начался пожар "вблизи взрывоопасных объектов". Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, детонации не последовало, однако было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов.

Возгорание удалось ликвидировать местными силами, добавил Гусев. Жители возвращаются в свои дома.

25 августа Гусев сообщил о том, что детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Разрешен въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них обследуют территорию. Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре. Известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля.