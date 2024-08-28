Экс-сотруднице администрации Белгородской области вменили подготовку по заданию Украины теракта

Под "уголовку" попала бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук. Ей вменили оказание содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. Также по делу проходит ее предполагаемый сообщник Александр Холодков.

По версии следствия, в сентябре 2022 г. обвиняемая сняла более 100 тыс. руб. для совершения преступления, а после поместила их в тайник. Холодков перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу более 400 тыс. руб. Деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества для осуществления теракта.

Они использовали мессенджеры "Сигнал" и Telegram для связи с кураторами с Украины. Следуя их указаниям, Холодков закладывал в тайники взрывчатые вещества и деньги, необходимые для осуществления теракта. Уголовное дело уже рассматривается во Втором Западном окружном военном суде, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.