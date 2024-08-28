Митрополит призвал свердловчанок больше рожать, чтобы регион не заселили "другие народы"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал уральских женщин больше рожать. По его словам, это нужно, чтобы Свердловскую область не заселили мигранты.

Как заявил священнослужитель, нужно "прикладывать усилия". А иначе "на наших землях могут обитать другие народы".

"Если мы хотим, чтобы наша жизнь продолжилась, чтобы рождались дети в семьях, чтобы воспитывались дети в семьях – для этого необходимо прикладывать конкретные усилия. Если этого не делать, а мы это не делали в течение 30 лет, у нас сегодня рождаемость уже в таком минусе, что через 30 лет на наших землях могут обитать совсем другие народы, которые умножаются. Имена этих народов и национальностей нам хорошо известны", - заявил митрополит Евгений в интервью "Областному телевидению".

Ранее рожать по трое детей призывал гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах региона Станислав Суханов. По словам чиновника, это нужно, чтобы Свердловская область больше не испытывала дефицит электриков.