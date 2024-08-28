Операторы связи пытаются самостоятельно ускорить YouTube

Из-за отсутствия официального заявления Роскомнадзора о замедлении видеосервиса YouTube в России операторы связи стали устанавливать на своих сетях оборудование, которое делает сервис доступным для абонентов.

Российские провайдеры внедряют решения, преодолевающие замедление YouTube, исходя из отсутствия официального объявления регуляторов о причинах замедления работы сервиса в РФ.

По словам юристов, операторы пытаются привлечь новых абонентов, и так как сервис в стране не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, в России наблюдается рост продаж роутеров с предустановленным VPN на фоне замедления работы YouTube. Отмечается, что в первой половине августа продажи увеличились как минимум на 40% по сравнению с концом июля.