Курсы и тренинги блогеров проверят по стандартам образования

Российских блогеров и коучей могут заставить разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования.

Из ответа Рособрнадзора представителю рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере Яне Лантратовой следует, что образовательные программы не подлежат государственной аккредитации, форма удостоверении‌ и дипломов, которые выдают организации и индивидуальные предприниматели, утверждаются ими самостоятельно. При этом в интернете не редко встречается информация о том, инфоблогеры выдает документы государственного образца.

Кроме того ведомство отмечет, что участились случаи, когда организации или индивидуальные предприниматели для повышения престижа в своем фирменном наименовании используют слова "институт", "университет", "академия", что как правило вводит граждан в заблуждение об уровне реализуемых образовательных программ и качестве предоставления образования.

Лантратова отметила, что разрабатывается проект регулирования сферы инфобизнеса. Рособрнадзор уже поддержал наши предложения в части введения обязательных лицензий для блогеров, осуществляющих образовательные услуги, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что блогеров с аудиторией больше 10 тысяч могут обязать проходить верификацию и подавать данные о себе в реестр Роскомнадзора. Кроме того, всем пользователям будет запрещено репостить публикации неверифицированных страниц.