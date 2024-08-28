По факту многомиллиардных хищений в "Роснано" завели несколько дел

Следователи инициировали несколько уголовных дел после проверок, выявивших в "Роснано" факты многомиллиардных хищений у компании.

Она признана потерпевшей стороной. Только по одному делу в отношении компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд руб., сообщает ТАСС.

Напомним, в Москве следствие ходатайствует о заочных арестах бывших топ-менеджеров "Роснано" Олега Киселева и Ирины Папопорт по делу о крупной растрате (до десяти лет лишения свободы), об этом говорится в карточке дела в картотеке судебных дел. По последним данным, оба фигуранта находятся за границей.