Даванков из-за концерта Shaman за 16 млн предложил ограничить госзакупки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести предельный уровень трат властей на концерты.

Он обозначил сумму в 1 млн руб. Соответствующее письмо он направил главе правительства России Михаилу Мишустину. Парламентарий составил обращение после выступления певца Shaman на Дне города в Оренбурге. Власти потратили на артиста 16 млн руб.

Депутат указал, что это не единичный случай. Он упомянул выступление Олега Газманова, на которое из бюджета Новгородской области было выделено 8,25 млн руб.

Даванков считает, что организация дорогостоящих развлекательных мероприятий во время специальной военной операции вызывает возмущение у россиян, а деньги из бюджетов на концерты "могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей", сообщает РБК.

Ранее депутат Нина Останина напомнила главе региона Денису Паслеру, что в области до сих пор не до конца ликвидированы последствия апрельского наводнения, не все дождались компенсаций, и в это время платить артистам такие суммы – просто цинично. Парламентарий обращает внимание на то, что в других городах подобные выступления звезд оплачивают спонсоры, крупные предприятия региона и т.д.