Медведев: Страна "треснет" без миграционной политики

Пренебрежение вопросами миграционной политики в России может привести к тому, что страна "просто треснет".

Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он указал, что миграционная политика — сложная вещь, а проблемы с этим есть как на Западе, так и в России. Западные страны показали, что если этим вопросом не заниматься, то "страна может просто треснуть", считает политик.

Медведев отметил, что все приезжие должны "жить по нашим правилам" и "чувствовать себя частью страны", а не "навязывать" другие порядки. При этом у мигрантов не должно быть "испытательного срока", сообщает ТАСС.

В России отсутствует миграционная политика как таковая, считает глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Завозите сколько сможете – к этому сегодня сводится вся миграционная политика", - сказал сенатор, выступая на Петербургском юридическом форуме.