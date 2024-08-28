Адвокат: экс-депутата Рашкина не было в сбившей лося машине

В автомобиле, который сбил лося в Саратовской области, не было бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Как заявил его адвокат Константин Лазарев, политик был в другом регионе РФ. В аварию попал автомобиль, зарегистрированный на него. "Была бы ирония, конечно, но сенсации не получилось", – указал правозащитник.

27 августа Lada Largus, зарегистрированная на Рашкина, попала в дорожно-транспортное происшествие, сбив лося на дороге между селами Широкое и Большая Каменка в Саратовской области. Именно в этом автомобиле экс-депутат перевозил разделанную тушу лося в 2021 году.

В мае 2024 года с Рашкина была снята судимость.

В апреле 2022 года суд в Саратовской области признал бывшего депутата Госдумы виновным в незаконной охоте и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Рашкин пытался опротестовать приговор, но вышестоящая судебная инстанция его не поддержала.