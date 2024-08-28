Постпред РФ Ульянов: призыв Гросси не атаковать АЭС – сигнал для Украины

Заявления директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о недопустимости атак на Курскую атомную электростанцию – сигнал для Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "На пресс-конференции во время сегодняшнего визита на Курскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил: не атакуйте атомную электростанцию. Это четкий сигнал, адресованный, в первую очередь, украинской стороне", – указал дипломат в Telegram.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация "серьезная".