Власти планируют обязать крупный IT-бизнес инвестировать в образование

Минцифры планирует обязать крупные компании IT-сектора направлять средства на развитие профильного образования.

Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, речь идет о 5% от средств, которые компаниям удалось сэкономить благодаря налоговым льготам. Когда механизм заработает, отчисления станут обязательным условием для сохранения аккредитации в реестре IT-компаний Минцифры.

Государственная аккредитация дает IT-компаниям возможность претендовать на меры поддержки: пониженные тарифы на страховые взносы, льготная ипотека для части сотрудников, отсрочка от призыва на военную службу и др. В настоящее время в реестре числятся около 18 тыс. компаний, сообщает "Коммерсант".

Параметры компаний, на которые могут распространяться обязательные отчисления, будут учитывать среди прочего годовой оборот. Параметры могут быть согласованы в сентябре. Речь идет о сотнях компаний.