Зеленский: Поставлена точка в вопросе транзита российского газа

В вопросе транзита газа из России в Европу через Украину поставлена точка.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Договор о транзите, истекающий в 2024 году продлевать не будут, указал он. "Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы", — сказал глава государства, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа".