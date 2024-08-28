28 Августа 2024
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Фото: Марсель Сафуанов

Учителя музыки из Югры повысили квалификацию в "Музыкальной мастерской Юрия Розума"

Преподаватели югорских музыкальных школ приняли участие в педагогической конференции, которая прошла в Ноябрьске (ЯНАО) в рамках проекта "Музыкальная мастерская Юрия Розума".

Как сообщили Накануне.RU организаторы конференции, всего она собрала более 130 участников из Тюменской, Томской, Омской, Оренбургской областей, ХМАО, ЯНАО, Москвы. За три дня эксперты из ведущих творческих вузов России провели более 80 теоретических и практических занятий по разным музыкальным направлениям. Также педагоги изучали современные методики преподавания и подходы к организации образовательного процесса.

"Мы рады предоставить нашу прекрасную материально-техническую базу и вместе с программой «Родные города» создать условия для обмена опытом и формирования нового профессионального сообщества", – сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Конференция прошла при поддержке "Газпром нефти" и правительства ЯНАО под эгидой программы социальных инвестиций "Родные города". Она стала частью проекта "Музыкальная мастерская Юрия Розума", который компания реализует с 2017 года для развития музыкального образования в регионах, в том числе на Крайнем Севере.

"Воплощение таланта – неважно, музыкального или преподавательского – почти полностью зависит от окружения. "Музыкальная мастерская" помогает юным музыкантам проявить себя и свой талант, сделать первые шаги в исполнительском искусстве, а преподавателям – обменяться опытом и преподавательскими практиками", – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Преподаватель вокала из Ханты-Мансийска Лариса Мацур(2024)|Фото: Жанна Галай

Преподаватель вокала из Ханты-Мансийска Лариса Мацур регулярно участвует в мероприятиях "Музыкальной мастерской", которые проходят в югорской столице. Она отмечает, что общение с именитыми музыкантами помогает детям осваивать различные техники исполнения, учит применять полученные знания на практике.

"Теперь возможность принять участие в таких мастер-классах есть не только у детей, но и у нас, педагогов", – прокомментировала она важность прошедшей в Ноябрьске встречи.

Все участники конференции получили сертификаты о повышении квалификации от Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова. И. о. ректора вуза Валерий Ворона подчеркнул, что форум дал учителям и экспертам возможность обсудить стратегические вопросы развития музыкального образования и увидеть новые тенденции в этой сфере.

Теги: Музыкальная мастерская Юрия Розума, Родные города, Газпром нефть, учитель музыки


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