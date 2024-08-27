В Югре по подозрению в коррупции задержан депутат

В Югре по подозрению в коррупции задержан депутат думы Нефтеюганска Ян Коваль, сообщает NEFT со ссылкой на свой источник.

Как бывшего директора муниципального комбината школьного питания (КШП) его и нынешнего директора учреждения Виктора Федина подозревают в коррупции.

Ковалю вменяют нарушения с контрактами. Кроме того, силовики проверяют информацию о незаконной сдаче в аренду и продаже зданий, принадлежащих комбинату.

Напомним, Коваль работал директором КШП с февраля 2022 по февраль 2024 года. В октябре 2023 года Нефтеюганская межрайонная прокуратура подала против депутата иск в суд (https://t.me/neft_media/8580). Мужчину обвинили в покупке подержанного Mercedes-Benz на деньги налогоплательщиков. При этом была нарушена процедура проведения закупки.