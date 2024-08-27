Более 2,8 тысяч жителей приграничных и новых регионов России находятся в ПВР в Тульской области

В 26 пунктах временного размещения Тульской области размещены свыше 2 803 жителей ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В их числе 941 ребенок. Людей обеспечивают вещами первой необходимости, оказывают им всестороннюю помощь, помогают оформить выплаты и оказывают содействие в трудоустройстве.

27 августа полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев с рабочим визитом посещает Тульскую область. Вместе с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым он уже посетил пункт временного размещение в селе Бунырево в Алексине. В нем проживают люди, прибывшие из ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей. Также Щеголев представил нового главного федерального инспектора по Тульской области - Александра Старикова.