Дмитрий Медведев предложил французам арестовать Цукерберга

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил французским властям задержать и основателя Facebook* (социальная сеть запрещена в РФ как экстремистская - ред.) Марка Цукерберга за деятельность соцсети.

Об этом бывший президент России сказал во время встречи с участниками СВО - кандидатами от партии "Едина Россия" на выборах разного уровня.

"Пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook*", - приводят его слова РИА Новости.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа во Франции. Он имеет гражданство этой страны, в которой программиста обвиняют в игнорировании требований властей по деанонимизации Telegram.

Выяснилось, что дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.