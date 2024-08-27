Гендиректор МАГАТЭ назвал серьезной ситуацию на Курской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация "серьезная".
"Сегодня я был на российской Курской АЭС, где сложилась серьезная ситуация", - сообщают РИА Новости.
Он подчеркнул, что нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от ее местоположения и отметил, что МАГАТЭ будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду.
Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов.