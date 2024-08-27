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Дурову все же приготовили стул с пиками

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Фото: Накануне.RU

Задержанного во Франции Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко предложил выдвинуть основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, на Нобелевскую премию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Также он заявил, что арест Дурова вызывает у него недоумение, поскольку обвинения создателю цифровой платформы в том, что ее использует криминал также абсурдно, как предъявлять обвинения заводам, выпускающим кухонные ножи, которые тоже часто используются преступниками для убийств и терактов.

"Или почему не привлечено к уголовной отвественности ни одно должностное лицо Франции, повинное в проведении испытательных взрывов атомных и нейтронных бомб в Африке? Франция провела в Африке полсотни ядерных взрывов. После ядерных испытаний радиактивному заражению подверглись миллионы людей, отравлена почва на столетия. Это привело к массовым болезням людей раком. Кто наказан за эти преступления? И никому ведь в готову не приходит привлекать к ответственности ученых, которые изобрели атомное оружие! Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он явлется лидером эры новых цифровых технологий. По моему, Дуров достоин Нобелеской премии", - говорится в заявлении.

Он сообщил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.

"Также, я как Председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла быть Почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубаском форуме БРИКС", - сообщил он.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа во Франции. Он имеет гражданство этой страны, в которой программиста обвиняют в игнорировании требований властей по деанонимизации Telegram.

Выяснилось, что дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.

Теги: Нобелевская премия, Павел Дуров, задержание


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