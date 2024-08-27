Экспертизы подтвердили, что причиной пожара в доме уральской экоактивистки стал поджог

Дом уральской экоактивистки Елены Кольцовой загорелся в результате поджога. К такому выводу пришли пожарные дознаватели.

Напомним, в ночь на 13 августа за ТЦ "Мега" на улице Металлургов в Екатеринбурге прогремел взрыв. Сгорели два частных дома – Елены Кольцовой и ее бывшего супруга и соседа Владимира Кольцова, отставного генерала МВД. Пожар распространился на площади 250 квадратных метров, от домов ничего не осталось.

Экспертизы подтвердили, что дом экоактивистки подожгли.

"Имеются квалифицирующие признаки поджога, а именно: пожар произошел в темное время суток, в очаговой зоне признаков электрификации обнаружено не было, выявленные газоанализатором-течеискателем АНТ 3М признаки углеводорода и бензина", - говорится в постановлении, на которое ссылается издание "Вечерние ведомости".

Полицией на основании результатов дознания возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в поджоге дома экоактивистки Кольцовой. Сообщалось, что задержанным оказался именно тот, кто ранее угрожал ей.