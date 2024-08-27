В Тюмени в пожаре погибли двое детей и 18-летний юноша

В Тюмени в многоквартирном жилом доме по ул. 50 лет ВЛКСМ произошел пожар. По информации МЧС России по Тюменской области, в квартире на четвертом этаже обнаружили трех погибших: 18-летнего юношу и двух девятилетних братьев, которые приходились юноше родственниками.

Их пытались реанимировать огнеборцы, но прибывшие врачи констатировали лишь смерть. Из задымленного подъезда на свежий воздух вывели двоих жильцов.

Возгорание на двух квадратных метрах ликвидировали 18 специалистов и шесть единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства.

В СКР сообщили Накануне.RU, что возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Одна из версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем. В настоящее время следователем СК России проведены осмотры места происшествия. С целью установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.