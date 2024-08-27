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Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Верховный суд оставил в силе приговор убийце и насильнику Виталию Бережному

Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор убийце и насильнику Виталию Бережному, который в 2021 году жестоко расправился с восьмилетней Настей М. О вердикте сообщил адвокат Александр Почуев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Защита утверждает, что Бережной невиновен и показания из него якобы выбили. Адвокаты обвиняют полицейских, следователей, а также суд в несправедливом расследовании и вердикте.

"Впереди обжалование в Президиум Верховного Суда и Конституционном суде России. Жаль что теперь гражданам нашей страны недоступен Европейский суд по правам человека", - сообщил Почуев, процитировав Трампа: "иногда, проиграв битву, можно найти новый способ победить в войне".

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашали. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, где впоследствии был вынесен обвинительный приговор. Бережному дали пожизненный срок.

Теги: Верховный суд, приговор, Виталий Бережной, пожизненное, убийство, девочка, изнасилование


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