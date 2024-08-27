В Петербурге уроженка Таджикистана хочет сменить пол

В Петербурге уроженка Таджикистана хочет сменить пол

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева рассказала в своем telegram-канале интересную историю. Один из районных судов северной столицы зарегистрировал заявление о внесении изменений в запись акта гражданского состояния. Из документа следует, что уроженец Таджикистана и гражданин России в 2021 г. сменил пол с женского на мужской. Сделано это исключительно юридически, физически дама осталась дамой.

"Игнат пишет, что у него – официальный диагноз. Потом у него возникли трудности с "социализацией в мужской гендерной роли". Несмотря на паспорт мужчины, Игнат – женщина, хирургических вмешательств он (она) себе не проводил", - рассказывает Лебедева.

В иске говорится, например, про агрессивную политику в отношении людей, сменивших пол, гонения и запреты на государственном уровне, связанные с вступлением в брак и опекой. Истец пишет, что "в будущем планирует выйти замуж и родить детей, но с мужским половым идентификатором в документах это невозможно". В ЗАГСе заявителю отказали, сославшись, в том числе, на Федеральный закон №386-ФЗ, внесший изменения в ст.70 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".

"Также Игнат пытался получить медицинское заключение, что он – женщина, но выдача заключения о соответствии половых признаков определенному полу возможна у несовершеннолетних и лиц, в отношении которых до дня вступления в силу закона №386-ФЗ осуществлены хирургические вмешательства. Вот такая задачка", - пишет Лебедева.

Игнат просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении: исправить Игната на Игнис, еще фамилию и отчество, ну и пол с мужского на женский.

"Кроме того, Игнат настаивает на рассмотрении дела в открытом судебном заседании. Если суд примет заявление к производству и согласится с Игнатом, я вам, уважаемые подписчики, скажу и суд, и номер дела", - пишет Лебедева.