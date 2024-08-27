МАГАТЭ: В Курской области возникла опасность ядерного инцидента

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По словам эксперта, он вместе с российскими коллегами проанализирует, как предотвратить ядерный инцидент, передает РИА Новости.

Гросси также сообщил, что увидел следы ударов дронов на Курской АЭС. "Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак", - сказал он.

ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, на прошлой неделе несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии.