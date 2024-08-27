"Уралуправтодор" перенес сроки ограничений на трассе "Пермь – Екатеринбург"

В ФКУ "Уралуправтодор" объявили о новых сроках введения ограничений на трассе "Пермь – Екатеринбург".

Ранее планировалось, что с 27 августа по 3 сентября на 319 км трассы (мост через реку Чусовая) введут ограничения движения. Проезд будет осуществляться в реверсивном режиме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралуправтодора", сроки перенесены с 27 на 30 августа. Причиной станут работы по расширению до четырех полос на искусственных сооружениях.

Водителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.