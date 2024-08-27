Сырский назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область и признал, что атака провалилась

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что целью атаки на Курскую область было отвлечь армию России от Красноармейского (Покровского) направления, однако попытка провалилась.

Россия эти планы разгадала, поэтому "продолжает сосредотачивать основные усилия на Покровском направлении". По словам Сырского, ситуация на Красноармейском направлении остается "довольно сложной" для ВСУ, а командование пытается сделать "все возможное для стабилизации обстановки", пишет ТАСС.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.