Жителям дома, пострадавшего от взрыва газа в Кизеле, выплатят по 15 тысяч рублей

Сегодня владельцам квартир в пострадавшем от взрыва газа жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле направлена выплата в 15 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Также по моему поручению жителям поврежденных квартир назначена финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Сумма компенсации варьируется в зависимости от причиненного ущерба. Поручил главе округа лично проконтролировать оказание помощи жителям", - сообщил Махонин.

Продолжается обследование дома: инструментальная часть завершена, сейчас специалисты проводят необходимые расчеты. После будет принято решение о восстановлении здания или строительстве нового.

"Наша общая задача — как можно скорее обеспечить людям комфортные условия проживания. Продолжаю держать ситуацию на особом контроле", - заявил губернатор.

Взрыв произошел 22 августа. По информации СКР региона, двое жильцов квартиры, будучи пьяными решили демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газа, воспламенение и взрыв. Один из жильцов получил травмы и был госпитализирован. Пострадавшего доставили в Ожоговый центр Перми в состоянии средней степени тяжести.

Второй мужчина некоторое время числился пропавшим. Однако позже его нашли полицейские. Выяснилось, что мужчина выбрался из завалов самостоятельно и бродил по улицам.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Доклад о ходе расследования будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.