В Курчатове усилят меры безопасности

В Курчатове будут усилены меры безопасности, хотя обстановка в городе-спутнике Курской АЭС спокойная, сообщил глава города Игорь Корпунков. Он не ответил на вопрос о том, планируется ли на въездах в город установить дополнительные пункты досмотра, передают "Ведомости".

В городе для обеспечения безопасности работает сирена на случай ракетных и воздушных атак. По словам Корпункова, для Курской области ракетная опасность объявляется "несколько раз в день".

Уже усилены меры безопасности у водохранилища Курской АЭС. На водоеме отменены массовые мероприятия, запрещены катание на лодках, рыбалка, а вот купаться и загорать можно.

По словам главы Курчатова, в городе штатно работают все заведения, но есть "не очень большой процент" уехавших горожан, опасающихся за свою безопасность.

27 августа в Курчатов в рамках визита на Курскую АЭС приехал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.