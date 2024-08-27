ФАС возбудила дела на МТС, "Мегафон" и "Билайн" из-за тарифов в Крыму

Операторы связи должны отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя, однако эти требования до сих пор не исполнены, об этом заявили в ФАС.

Там добавили, что если вина операторов будет установлена, то операторам могут назначить штраф или обязать перечислить в бюджет незаконно полученный доход.

При этом у антимонопольщиков нет претензий к еще одному оператору из "большой четверки": "Оператор "Теле2" первым отменит дополнительную плату на территории Крыма. Это произойдет до 8 октября 2024 года в связи с технической реализацией процесса".

ФАС отмечает, что "сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы".

"Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снижены в 2-3 раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО "К-телеком", - сообщили в ведомстве.