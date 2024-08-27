В Татарстане 11-летняя девочка умерла после того, как съела шаурму

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после смерти девочки из-за отравления.

Как сообщает СУ СКР по республике, 27 августа в больнице скончалась несовершеннолетняя жительница города Тетюши. Девочка была госпитализирована с признаками пищевого отравления. Тело направлено на экспертизу, которая позволит установить причину смерти ребенка.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 11-летняя девочка съела шаурму, купленную в ларьке, после чего почувствовала себя плохо. Ее увезли в больницу, но врачи не смогли спасти ребенка.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о получении данных о токсикоинфекции тяжелой формы у ребенка. Деятельность кафе "Нур" в Тетюшах, где была куплена шаурма, приостановлена. В результате проверки были обнаружены нарушения санитарно-дезифенкционного режима, условий приготовления и хранения блюд, правил личной гигиены сотрудников. При этом ведомство отмечает, что других случаев заболеваний, связанных с продукцией данного кафе, не зарегистрировано.