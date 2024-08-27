Чиновники ХМАО продолжат использовать Telegram несмотря на арест Павла Дурова

Чиновники ХМАО продолжат использовать Telegram несмотря на арест Павла Дурова, сообщает NEFT со ссылкой на главу депинформтехнологий Павла Ципорина

По его словам, там не обсуждают важную секретную информацию.

"Переписки, которые есть у чиновников в Telegram – это вполне открытая информация, поэтому даже если спецслужбы завладеют ей, они ничего такого не увидят. Поэтому не вижу ничего критичного", — рассказал Ципорин.

Запрещать чиновникам ХМАО вести Telegram-каналы тоже не будут, так как там также публикуют только открытую информацию. При большом желании глава департамента посоветовал госслужащим "переезжать" в соцсеть "ВКонтакте".

Выяснилось, что дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.