Детские рисунки из Челябинска отправят в космос на спутнике

Накануне, 26 августа, пациенты онкологического отделения Челябинской областной детской клинической больницы приняли участие в арт-проекте "Спутник мечты".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, ребята встретились с космонавтом, Героем России Сергеем Кудь-Сверчковым, узнали о его пути к мечте и вдохновились космическими историями. После знакомства с космонавтом ребята нарисовали свою заветную мечту на серебристых листах бумаги, похожих на поверхность спутника.

"Мы рады познакомиться и вдохновить на выздоровление космическими историями ребят из Челябинска. Я видел Челябинск и озеро Тургояк из космоса, а теперь могу лично побывать здесь и передать космический привет всем жителям", - рассказал Сергей Кудь-Сверчков.

Нарисованные мечты маленьких художников из Челябинска вместе с мечтами детей из 19 других городов России и Боливии будут нанесены на спутник "Марафон" и отправятся в космос в рамках арт-проекта "Спутник мечты" благотворительного фонда "Юнити". В Челябинске и Челябинской области программа "Космическая терапия искусством" осуществляется благодаря помощи Благотворительного фонда РМК.

"Не так давно мы познакомились с нашими коллегами из благотворительного фонда "Юнити" и узнали о замечательном проекте, благодаря которому мечты ребятишек становятся ближе к звездам. Нам очень понравилась эта идея, мы решили поддержать коллег в их проекте и помогли организовать встречу с маленькими пациентами из Челябинской областной детской больницы. Мы очень хотим, чтобы желания всех ребятишек исполнились, и пусть этот проект поможет им в этом!", - сообщила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Арт-проект "Спутник мечты" является частью программы "Космическая терапия искусством", которую благотворительный фонд "Юнити" реализует с 2017 года в партнерстве с госкорпорацией "Роскосмос". За этот период в программе приняли участие дети из 39 городов 11 стран. Челябинск стал юбилейным, 40-м городом-участником.

"Все мы знаем, что в космонавты берут только самых сильных, умных, здоровых и целеустремленных людей. Встреча с Сергеем помогает ребятам и их родителям зарядиться положительными эмоциями и получить правильный настрой на лечение. А возможность отправить свою частичку в космос показывает, что даже самые невероятные фантазии могут стать реальностью", - уверена президент благотворительного фонда "Юнити" Алена Кузьменко.

Ранее в рамках программы "Космическая терапия искусством" рисунки ребят побывали в космосе на двух скафандрах, а впереди отправка желаний на настоящей ракете. Многие участники проекта связывают свои истории выздоровления с положительными эмоциями от соприкосновения с волшебством космоса.