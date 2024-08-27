Лавров: Задержание Дурова подтвердило надежность Telegram

Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что Telegram – действительно надежный и популярный мессенджер.

"Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена", - цитирует ТАСС Лаврова.

Министр полагает, что Дурова "явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием".

"Рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram – действительно надежная и популярная сеть", - сказал Лавров.

Комментируя реакцию официального Парижа на ноту российской стороны с требованием о предоставлении консульского доступа к Дурову, Лавров сказал, что запрос "находится на рассмотрении", и Москва ожидает ответа.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа во Франции. Он имеет гражданство этой страны, в которой программиста обвиняют в игнорировании требований властей по деанонимизации Telegram.

Выяснилось, что дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.