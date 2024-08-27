Владимир Путин встретился с губернатором Астраханской области: В целом мне кажется, что все у вас развивается ритмично и с хорошим темпом

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным

Глава региона информировал Президента о социально-экономической ситуации в области.

"Владимир Владимирович, Вы всегда отмечаете, нацеливаете нас на то, чтобы мы чаще общались с людьми. Сегодня такое общение является постоянным. Мы встречаемся с трудовыми коллективами, выезжаем в муниципалитеты, разговариваем с людьми, рассказываем о том, что уже удалось сделать, рассказываем о тех планах и задачах, которые стоят перед правительством области. Говорим о тех проблемах, которые сегодня еще не получилось решить, и о том, как мы их собираемся решать", - доложил Игорь Бабушкин.

Он выразил благодарность президенту за помощь, в частности, в реализации национальных проектов.

За 5 лет в рамках национального проекта «Образование» в области построили 7 школ, 18 детских садов, еще пять будут сданы до конца года. Губернатор сообщил президенту, что в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады дошкольников старше полутора лет.

Владимир Путин особо отметил это достижение региона: "Да, Вы молодец просто".

Также Игорь Бабушкин рассказал, что социальной поддержкой жителей, в том числе благодаря президентским инициативам, в регионе охвачена сегодня одна треть населения. В прошлом году на эти цели направили 12 млрд рублей.

В Астраханской области создана эффективная система поддержки бойцов СВО и членов их семей, действуют 59 мер поддержки, на прямые выплаты направлено 2 млрд 200 млн рублей.

"Стараюсь почаще, каждую возможность использую для того, чтобы встретиться с нашими ребятами, которые участвуют в специальной военной операции. Буквально на днях у меня получилось увидеться с нашими ребятами, бойцами батальона морской пехоты Каспийской флотилии. У них сегодня напряженный участок, но хочу отметить, что ребята – герои, и сегодня, кроме как завершить победой, у них другой задачи не стоит. Они так и говорят: «Если мы не победим, то нас дома не поймут». Это вызывает глубочайшее уважение", - сообщил Игорь Бабушкин.

Президент отметил, что губернатор Астраханской области может выстроить этот диалог: "Думаю, что Вам легко говорить с нашими бойцами – имею в виду, что Вы и сами служили в одном из боевых подразделений".

Губернатор поблагодарил президента и добавил, что во все подшефные подразделения регион регулярно направляет гуманитарную помощь, технические средства, беспилотные летательные аппараты и теплые письма школьников.

В ходе встречи президент поинтересовался - какие проблемные вопросы хотел бы обозначить губернатор.

Игорь Бабушкин отметил сложности с с оттоком молодежи в столичные города. "Мы эту проблему знаем, понимаем. Создаем необходимые условия для того, чтобы молодежи показать стратегическую перспективу развития региона и создать уже сегодня те необходимые условия, при которых они могли бы здесь реализовываться и понимать, что этот регион для жизни", - добавил губернатор.

А также обратился к президенту с просьбой помочь в расширении астраханского кадетского корпуса. Глава государства оценил инициативу положительно.

Также губернатор Астраханской области доложил президенту о ходе расселения аварийного жилья. Регион в числе 15 субъектов РФ, которые завершили предыдущую программу по расселению досрочно – на год.

"Начиная с прошлого года мы уже реализуем новую программу, которой предполагается расселение 13700 человек из 945 многоквартирных домов, которые признаны аварийными.В прошлом году мы уже 750 человек расселили или компенсировали выплатами жилье, в этом году 458 человек уже. Идем по графику – по графику, утвержденному Минстроем и Фондом развития территорий. Действительно, у нас такой объем аварийного жилья – в Южном федеральном округе, наверное, самое большое количество, поэтому уделяем этому особое внимание и продолжаем эту работу", - сказал Игорь Бабушкин.

По строительству многоквартирного жилья в Астраханской области Игорь Бабушкин доложил президенту, что небольшое снижение объемов было связано в том числе с состоянием коммунальной инфраструктуры, невозможностью создать условия для технического подключения. В регионе на обновление сетей было направлено 11 млрд рублей. И сегодня 71 разрешение на строительство многоквартирных домов с общим потенциалом [на] 2024–2027 годы 1 миллион 84 тысячи квадратных метров уже выданы.

Доложил губернатор и о работе по наращиванию использования Волго-Каспийского канала. Наращиваются объемы перевалки грузов, в этом году ожидается, что через астраханские порты будет перевалено 5 млн тонн.

"Все это результат в том числе той работы, которая была проделана по Вашему поручению, по достижению проходных глубин в 4,5 метра. Сегодня обновляется флот, наши судостроительные предприятия обеспечены работой на два года вперед с общим кредитным портфелем около 50 миллиардов рублей. Суда обновляются, восемь сухогрузов в ближайшее время выйдут как раз в Каспийское море, строится контейнерный грузовой флот, дноуглубительный флот. Работа идет очень хорошими темпами, не ослабляем внимания на этом направлении", - сказал губернатор.

Президент дал поручение: "Вот Вы про Каспий сказали. Знаете, недавно был в Азербайджане, и наш коллега, Президент Азербайджана [Ильхам Алиев], обратил внимание на то, что Каспий мелеет. Он очень тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью. У меня к Вам просьба. Я, конечно, поручу это Правительству, но Вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию".

Игорь Бабушкин добавил, что Астраханская области ведет работу с прикаспийскими странами по разным направлениям.

"Сегодня Астраханская область стала уже мощной площадкой и платформой для проведения различных форумов. Буквально недавно у нас прошел IX Каспийский медиафорум, который собрал более тысячи участников. Проходит фестиваль классического искусства, который также объединяет представителей культуры, музыкантов со всего Прикаспия, также принимают участие коллеги из Белоруссии, Узбекистана – мы расширяемся. В сентябре у нас уже в третий раз пройдет финал конкурса «Поют дети России», который соберет 400 финалистов, вообще более 10 тысяч участников в этом конкурсе. 400 финалистов у нас в Астраханском кремле будут объединены в один хор, и мы очень рады, что имеем возможность предоставить свою площадку. Владимир Владимирович, мы работаем, делаем все возможное и необходимое, и хочу Вас заверить, что астраханцы Вас не подведут", - заверил губернатор.

Владимир Путин отреагировал так: "Хорошо. Не сомневаюсь ни на одну секунду".

И акцентировал внимание губернатора Астраханской области на необходимости оперативно отрабатывать все проблемные вопросы с федеральными структурами с тем, чтобы вписываться в соответствующие госпрограммы.

"А так, в целом мне кажется, что все у вас развивается ритмично и с хорошим темпом", - завершил встречу глава государства.