Минобороны: ВС РФ нанесли удар по "важным объектам" на аэродромах Украины

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на аэродромах Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.

В июне ВС России ударили по аэродромам, где ВСУ планируют разместить западные самолеты.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что российские удары по военной инфраструктуре Украины могут привести к полному уничтожению авиации ВСУ. По словам военного обозревателя, российская армия ярко продемонстрировала, что ждет западные истребители F-16 и Mirage 2000, когда те поступят на Украину.