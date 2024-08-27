МЧС перестало публиковать общее число курян, покинувших свои дома после начала атаки ВСУ

МЧС перестало в ежедневной сводке указывать общее число перемещенных курян (если вести отсчет времени с начала атаки ВСУ на регион 6 августа). Ранее ведомство сообщало, что всего эвакуировано более 120 тыс. человек. Большая часть разместилась у родственников и друзей.

Теперь сообщается о суточной эвакуации – "в безопасные районы убыли порядка 70 человек". Сейчас на территории 29 субъектов размещены более 11,5 тыс. человек, в том числе более 3,5 тыс. детей. Около 7 тыс. человек находятся в ПВР на территории Курской области.