Тюменские бойцы попросили Моора помочь с подготовкой стрелков-истребителей БПЛА

Тюменские бойцы попросили властей Тюменской области помочь с подготовкой стрелков-истребителей беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор пообещал сделать все, чтобы приблизить победу. Он отметил, что в зону специальной военной операции выехали инструкторы центра "Аванпост".

"Поступил запрос от одного из командиров войсковых подразделений, где служат наши земляки. Он попросил помочь с подготовкой стрелков-истребителей БПЛА. FPV дроны и коптеры сегодня – одна из самых серьезных опасностей в зоне СВО. Оказалось, что эффективное средство борьбы с ними – стрельба по цели из охотничьих ружей. Чтобы проводить полноценные тренировки, закупили для подразделения специальные метательные машины, мишени-тарелки и патроны", - сообщил Моор.

Центр "Аванпост" является координатором системы добровольной подготовки к военной службе в Тюменской области уже на протяжении 30 лет, из них семь лет координатором и ресурсным центром Тюменского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". За это время он зарекомендовал себя как одно из лучших учреждений не только в регионе, но и на федеральном уровне, в рамках военно-патриотического воспитания. Его воспитанники представляют Тюменскую область на Всероссийских соревнованиях, конкурсах, экспедициях и становятся призерами и победителями.