В Анталии власти хотят закрыть нелегальные русскоязычные школы

В турецкой Анталии власти выявили по меньшей мере две нелегальных школы для детей из России и Украины, работающие без лицензии на образовательную деятельность, сообщают местные СМИ. Вопрос работы русскоязычных школ и детских садов в провинции в ближайшее время намерена рассмотреть Торгово-промышленная палата провинции.

По словам властей, в регионе работают две официальные школы для русскоязычных детей, также дети выходцев из стран бывшего Союза могут учиться и в турецких школах.

В надзорных органах сообщают, что нелегальные школы арендуют офисы, а местные управления образования смотрят на ситуацию сквозь пальцы, поэтому некоторые заведения работают уже более двух лет.