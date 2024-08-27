Михаил Мишустин высоко оценил достижения Южного Урала в благоустройстве общественных пространств

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил Михаилу Мишустину достижения региона в области повышения качества городской среды и благоустройства. Российский премьер посетил стенд Южного Урала на площадке форума малых городов и исторических поселений в Калуге.

Михаил Мишустин высоко оценил деятельность региона в рамках федеральной программы: «Знаю, что Челябинская область – один из самых активных участников этой программы, уверен, что с такими планами у вас все получится».





Комплексные усилия Южного Урала, которые отметил премьер, вновь принесли конкретные результаты - в рамках конкурса проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ стало известно, что сразу 5 проектов Челябинской области стали победителями.

Это проект парка Автозаводцев, «Новая культура отдыха» в Миассе, «Энергия воды» - благоустройство территории труда в Озёрске, «Исторический центр», городская площадь и набережная Кыштымки в Кыштыме, «Система общественных пространств набережной реки Урал» в Верхнеуральске и «Медный подъем», развитие общественной территории горы Гусиха в Карабаше.

Общественные пространства будут комплексно благоустроены уже в 2025 году. На их реализацию выделено почти 245 млн рублей из федерального бюджета.

Информация об уже реализованных за 6 лет проектах объекта благоустройства широко представлена на стенде региона в рамках форума в Калуге. Всего с 2019 года благоустроено 1945 территорий.

«Считаем, что это очень важное направление. Нам в этом помогает федеральная программа «Развитие комфортной городской среды». Активно участвуем в конкурсе малых городов. В этом году мы представили на конкурс 14 городов. Также у нас действуют региональные программы, такие как «Инициативное бюджетирование». Привлекаем и частный бизнес к развитию городских пространств», - уточнил Алексей Текслер.

Отдельно губернатор представил премьеру проект парка «Притяжение», реализуемый вы Магнитогорске с привлечением частных средств.

Это общественное пространство с креативной концепцией – городской курорт с двухуровневым искусственным озером площадью 12 гектаров, пляжными зонами, насыпным холмом для круглогодичного обучения горнолыжников и т.д. В 2024 году здесь открыли тематический фонтан на площади 3,5 гектара, строится детский развлекательный центр, термы.

В ходе рабочей встречи, состоявшейся на площадке Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» Михаил Мишустин отметил, что Челябинская область - один из динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом.

«Однако комплексное развитие региона требует и наращивания необходимой для жителей инженерной, транспортной инфраструктуры. Знаю, что ведется системная работа, активно применяются финансовые инструменты, которые именно для таких целей разработаны по поручению Президента. Вы как председатель Комиссии Госсовета по экономике и финансам прекрасно знаете все нюансы, связанные с этими инструментами», - обратился к Алексею Текслеру Михаил Мишустин.

Губернатор в ходе встречи сообщил, что в 2024 году ВРП региона составит около 3 трлн рублей, индекс промышленного производства за 2023 год - 110,8%, а средняя зарплата за 5 месяцев текущего года выросла на 14,5%.

Инструменты «инфраструктурного меню» позволили реализовать на Южном Урале масштабное обновление общественного транспорта. С 2019 года 740 единиц приобретены или модернизированы. В 2024 году планируются к приобретению ещё 630 единиц. Регион работает и над созданием собственного производства – трамвайного в Усть-Катаве, троллейбусного и автобусного в Челябинске.

За последние 5 лет в регионе построено 127 новых объектов здравоохранения, приобретено 766 единиц медицинского транспорта, более 16 тысяч единиц оборудования.

В сфере образования идут масштабные преобразования – строится межуниверситетский кампус на 5 тысяч человек, регион как один из лидеров проекта «Профессионалитет» сформировал уже 17 образовательно-производственных центров (кластеров), которые будут запущены до конца 2025 года. За 5 лет в регионе появился 61 новый детский сад и 15 школ. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 6 детсадов и 5 школ.



Туристическая инфраструктура Челябинской области также модернизируется ударными темпами.

«Южный Урал можем стать курортом для всего мира, - считает Сергей Шуплецов, заместитель председателя челябинской областной общественной организации «Русский культурный центр» - Богатства Урала воплощаются в его озерах, реках, горах и заповедных лесах. Закаты на жемчужинах мира, таких как Тургояк или Увильды, а также хребет Уральских гор придают мощь нашему прекрасному краю. Необходимые проекты в значительной степени должны быть связаны с улучшением благоустройства нашего региона, очисткой и защитой водоемов от загрязнений, освещенными экологическими тропами, современными дворами, инновационными молодежными площадками и прочими улучшениями».