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Фото:Накануне.RU

Свердловский депутат предложил сделать проезд в транспорте только по безналу

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил сделать проезд в общественном транспорте только по безналичному расчету. Поводом для этого стало сегодняшнее ДТП в Екатеринбурге.

Напомним, инцидент случился на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. Автобус марки "ПАЗ" ехал по маршруту №89 "УрФУ – Окраинная". По предварительным данным, его водитель отвлекся от управления, потерял контроль и влетел в дерево. Пострадали пять пассажиров.

ДТП на перекрестке ул. 8 Марта - Фурманова в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, возможной причиной ДТП стало то, что водитель одной рукой рулил, а второй принимал оплату за проезд. По его словам, совмещение обязанностей шофера и кондуктора – не редкость. Депутат признал, что "проблема серьезная". В качестве ее решения он предлагает два варианта.

Первый – вернуть в каждый автобус кондукторов.

"Но это дополнительная финансовая нагрузка на предприятие. Тупиковый путь", - размышляет Максим Иванов.

Максим Иванов(2019)|Фото: Накануне.RU

Второй – в принципе запретить оплату проезда в общественном транспорте за наличные, как, например, в Московской области. А в салоне оставить только валидаторы.

"Второй вариант, разумеется, звучит резко и непривычно, но, считаю, что именно за ним будущее. Уже сегодня у подавляющего большинства пассажиров ОТ в Екатеринбурге или банковские карты, или "Е-карты". Много ли человек платит наличкой?", - задается вопросом депутат.

По его мнению, если у пассажира совсем нет никаких карт, а есть только нал, то можно сделать автоматы по продаже разовых билетов как в метро Екатеринбурга.

"Но то, что надо запрещать совмещение должностей водителя и кондуктора – это факт. Хватит рисковать жизнями пассажиров", - заключил Иванов.

Будет ли он предлагать соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, свердловский депутат не уточнил.

Теги: проезд, транспорт, безнал, ДТП, Иванов


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