Рябков: причастность США к нападению на Курскую область - факт

Замглавы МИД Сергей Рябков полагает, что причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом.

"Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, наблюдаются", - приводит ТАСС заявление Рябкова журналистам.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск "Север" отразили попытки ВСУ прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Российские войска заняли оборону в здании исправительной колонии №11 и удерживали позиции в течение нескольких дней. Гражданский персонал и заключенные были заранее эвакуированы. В Минобороны добавили, что при попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около ста человек.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.